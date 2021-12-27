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30 минут назад

Экс-глава «Останкино» высмеял современные «голубые огоньки»

Бывший гендиректор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» Эдуард Сагалаев посмеялся над современными выпусками новогоднего шоу «Голубой огонек». Своим мнением он поделился в интервью с URA.RU.

Экс-глава «Останкино» высмеял современные «голубые огоньки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились. Сейчас соревнуются между собой Первый канал, Россия и НТВ. Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах», — заявил Сагалаев.

По словам экс-руководителя «Останкино», вкусы публики претерпели немало изменений за более чем 30 лет, а аудитория этих программ неуклонно стареет.

Сагалаев считает, что нынешний формат шоу рассчитан на аудиторию в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, он отметил, современные новогодние передачи – это лишь пародия на советские праздничные выпуски, в которых имелась уникальная атмосфера.

«Технология очень изменилась, не было тогда ни спецэффектов таких, ни компьютерной графики, но в новогодних огоньках была атмосфера», - добавил Сагалаев.

Шоу-бизнес,Эдуард Сагалаев,РИА Ura.ru,НТВ,
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