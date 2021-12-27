В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
38 минут назад

Дима Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой

Российский певец Дима Билан показал свой новый загородный дом. Он приобрел недвижимость, чтобы вложить деньги во время пандемии коронавируса. Артист поделился подробностями в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Билан приобрел дом площадью около 500 квадратных метров. Он объяснил покупку желанием вложить средства и поиском новых эмоций. В доме певца два этажа, на первом находится просторная гостиная, совмещенная с кухней. На втором располагаются несколько спален. Интерьер выполнен в минималистичном стиле в серых, бежевых и белых тонах.

Изначально артист планировал приобрести дом в поселке Переделкино, однако потом передумал. Он не уточнил, где именно находится его новое жилье, однако добавил, что по соседству с ним живет российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Билан также владеет домом в деревне Рассказовка, который сдает в аренду.

Ранее о переезде в новый дом рассказала российская поп-певица Полина Гагарина. Она назвала жилье домом мечты, отметив, что в нем у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. Поклонники артистки поздравили ее с переездом в сети.

Шоу-бизнес,Артем Дзюба,Игорь Акинфеев,Дима Билан,Полина Гагарина,Ксения Собчак,ЦСКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители