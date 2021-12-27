Билан рассказал о проблемах с алкоголем

"Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю", - рассказал Билан.

По его мнению, в России не существует таких семей, в которых ни у кого бы не было проблем с алкоголем. По мнению Билана, даже "вся Европа пьет так".