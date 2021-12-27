Билан рассказал о проблемах с алкоголем

Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" признался, что не может остановиться, если начинает пить спиртные напитки.
"Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю", - рассказал Билан.
По его мнению, в России не существует таких семей, в которых ни у кого бы не было проблем с алкоголем. По мнению Билана, даже "вся Европа пьет так".
Ранее Дима Билан выступил в нетрезвом виде на частном мероприятии в Казахстане. После этого он записал видеообращение к фанатам: музыкант списал свое поведение на усталость и извинился перед поклонниками.