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59 минут назад

Билан рассказал о проблемах с алкоголем

Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" признался, что не может остановиться, если начинает пить спиртные напитки.

Дима Билан, получивший награду в номинации «Артист 25-летия», на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

"Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю", - рассказал Билан.

По его мнению, в России не существует таких семей, в которых ни у кого бы не было проблем с алкоголем. По мнению Билана, даже "вся Европа пьет так".

Ранее Дима Билан выступил в нетрезвом виде на частном мероприятии в Казахстане. После этого он записал видеообращение к фанатам: музыкант списал свое поведение на усталость и извинился перед поклонниками.

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