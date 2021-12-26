Милявская затребовала личного досмотра на проходной

Лолита Милявская выложила в инстаграме забавный ролик о том, как она проходила через КПП одного из офисных центров. Звезда затребовала, чтобы ее тщательно досмотрели – мало ли что и мало ли где на ней может быть спрятано! Этот порыв она назвала актом гражданского самосознания.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Проход через рамку металлодетектора ее не устроил – Лолита решила просканироваться вместе с багажом в рентгеновском аппарате.

Милявскую, хоть и основательно похудевшую, дюймовочкой назвать нельзя. Плюс на ней был огромный и пухлый жилет-пуховик. Процесс размещения певицы на багажной ленте и попытки уместиться в сканирующий аппарат, запечатленные на видео, сопровождались сдавленным хихиканьем зрителей, оставшихся за кадром.

«Я законопослушная, я хочу, как все. Я требую, чтоб меня досмотрели! Я хочу, чтоб меня досмотрели!» - твердила Лолита, пока не скрылась в недрах агрегата.