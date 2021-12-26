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1 час назад

Милявская затребовала личного досмотра на проходной

Лолита Милявская выложила в инстаграме забавный ролик о том, как она проходила через КПП одного из офисных центров. Звезда затребовала, чтобы ее тщательно досмотрели – мало ли что и мало ли где на ней может быть спрятано! Этот порыв она назвала актом гражданского самосознания.

Милявская затребовала личного досмотра на проходной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проход через рамку металлодетектора ее не устроил – Лолита решила просканироваться вместе с багажом в рентгеновском аппарате.

Милявскую, хоть и основательно похудевшую, дюймовочкой назвать нельзя. Плюс на ней был огромный и пухлый жилет-пуховик. Процесс размещения певицы на багажной ленте и попытки уместиться в сканирующий аппарат, запечатленные на видео, сопровождались сдавленным хихиканьем зрителей, оставшихся за кадром.

«Я законопослушная, я хочу, как все. Я требую, чтоб меня досмотрели! Я хочу, чтоб меня досмотрели!» - твердила Лолита, пока не скрылась в недрах агрегата.

Лайки и смеющиеся смайлики поставили в микроблоге Милявской не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу - Лера Кудрявцева, Анита Цой, Катя Лель, певица Слава и другие.

Лолита Милявская активно ведет свой блог в Instagram. Было время, когда она совсем забросила это дело. Осознав ошибку, певица решила исправиться и попросила за это прощения у поклонников.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Катя Лель,Анита Цой,Лера Кудрявцева,
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