В помолвке Мамаева Миро заподозрила хитроумный план Санько

Надежда Санько похвасталась в инстаграме помолвочным кольцом с большим бриллиантом – его вместе с предложением руки и сердца преподнес ей Павел Мамаев.

Фото: Instagram Instagram

Эпатажный блогер и любительница комментировать события из жизни звезд Лена Миро считает, что это могло стать следствием «коварного плана». Об этом она пишет в своем ЖЖ.

Миро уверена, что отбившая мужа у подруги Санько - человек с легким характером, но, в то же время, прекрасно знающий, чего хочет. Она не станет обращать внимания на похождения своего будущего мужа (а они непременно будут).

«Я считаю, что теперь семья Мамаевых будет счастлива. Во всяком случае, Надя - точно. Пока предыдущая жена ждала Павлика из тюряги, выносила ему мозг по всякому поводу, обзывала его девушек шлюхами, футболист грустил. Есть у меня подозрение, что Санько - не только хороша внешне, но и умна житейской мудростью. Даже если - точнее, когда - Мамаев опять что-нибудь отчебучит, Надя не станет вести себя, как Алана. Подумаешь, пообщался парень с испанскими девушками! Что такого? Или в Литве завел подругу - что страшного-то?»

Миро предложила всем глянуть на видео с кольцом, которое опубликовала Санько в инстаграме. Там неоднократно показан ювелирный бренд. Не исключено, что футболист полагал, что его просто позвали сниматься в рекламе. А хитроумная подруга все спланировала, вот она и помолвка.

«Что ж, пусть думает так. Пока пусть так думает. Очередной коварный план Наденьки удался», — резюмировала Миро.