«Неудобно перед обществом»: Губин осудил «пенсионерку» Маликову

Андрей Губин, считает, что Инна Маликова, которая затеяла судебный процесс с Пенсионным фондом и выиграла суд, получив досрочную пенсию в 44 года, сделала это с целью лишний раю заставить публику обратить на себя внимание.
Басманный суд Москвы удовлетворил иск 44-летней солистки группы «Новые самоцветы» Инны Маликовой к подразделению Пенсионного фонда. Артистка подала заявление о начислении пенсии в ПФР, но получила отказ. Далее судебными исками занялся ее отец, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.
Маликова действительно имеет право на выплату от государства. У нее есть звание заслуженной артистки. Оно дает право на получение пенсии после 20 лет стажа для певцов. Для артистов балета, гимнастов и акробатов достаточно 15 лет стажа.
Губин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сказал, что Маликова наверняка продолжит выступать, получая пенсию, хотя она совершенно не нуждается в поддержке государства.
«Вообще, конечно, каждому нормальному человеку выходить на пенсию раньше какого-то определенного срока — неудобно перед обществом. Про нее если говорить, то, я думаю, что это какой-то промоповод для обсуждения, потому что лично я вырос в такое время, когда артисты всегда придумывали промоповод, чтобы привлечь внимание к себе. Семья Маликовых в музыкальной среде очень известна и достаточно обеспеченная, поэтому зачем, нужна ли ей была эта пенсия, неизвестно. Но, в любом случае, дай бог ей здоровья, чтобы ей поменьше хотелось уходить на пенсию, а побольше хотелось что-то делать».
В интернете раскритиковали младшую сестру певца Дмитрия Маликова Инну, которая через суд отстояла право на досрочную пенсию по старости. Пользователи напомнили, что в этом году минимальная заработная плата в России составляет менее 13 тысяч рублей, и многие живут только на эти деньги. Других возмутило, что явно не бедствующая артистка клянчит себе пенсию в то время, как обычные люди еле сводят концы с концами.