«Неудобно перед обществом»: Губин осудил «пенсионерку» Маликову

«Вообще, конечно, каждому нормальному человеку выходить на пенсию раньше какого-то определенного срока — неудобно перед обществом. Про нее если говорить, то, я думаю, что это какой-то промоповод для обсуждения, потому что лично я вырос в такое время, когда артисты всегда придумывали промоповод, чтобы привлечь внимание к себе. Семья Маликовых в музыкальной среде очень известна и достаточно обеспеченная, поэтому зачем, нужна ли ей была эта пенсия, неизвестно. Но, в любом случае, дай бог ей здоровья, чтобы ей поменьше хотелось уходить на пенсию, а побольше хотелось что-то делать».