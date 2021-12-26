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16 минут назад

Подопечный Бузовой победил в белорусской версии шоу «X-Фактор»

Ольга Бузова выложила в инстаграме совместное фото с участником своей команды и победителем шоу «X-Фактор» в Белоруссии Андреем Панисовым. Звезда с гордостью сообщила, что, несмотря на происки завистников, она смогла помочь своей команде добиться успеха.

Подопечный Бузовой победил в белорусской версии шоу «X-Фактор»
Фото: InstagramInstagram

«…меня переполняли эмоции и гордость за мою команду и победителя первого сезона шоу Х Фактор Беларусь. Вы помните, как некоторые смеялись и говорили, что я не заслуживаю места наставницы, и пока они обливали меня грязью и пиарились на моем имени, я работала со своей командой круглые сутки. И вот вы видите результат - два моих героя финалисты шоу Х Фактор и один из них полный чемпион. На ваших глазах свершилась история рождения большой настоящей Звезды Я счастлива и я буду скучать…», - написала телеведущая.

Ольга Бузова и музыкальный критик Сергей Соседов были судьями первого сезона «X-Фактора» от России. Белорусскими наставниками стали рэпер Серега и композитор Руслан Алехно.

Ранее Ольга Бузова устроила скандал на шоу «Х-Фактор», выходящем на белорусском телеканале «Беларусь 1». Бузова захотела взять в свою команду участника Андрея Панисова, которого до этого «отбраковал» наставник рэпер Серега.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Руслан Алехно,Ольга Бузова,
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