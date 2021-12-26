Подопечный Бузовой победил в белорусской версии шоу «X-Фактор»

«…меня переполняли эмоции и гордость за мою команду и победителя первого сезона шоу Х Фактор Беларусь. Вы помните, как некоторые смеялись и говорили, что я не заслуживаю места наставницы, и пока они обливали меня грязью и пиарились на моем имени, я работала со своей командой круглые сутки. И вот вы видите результат - два моих героя финалисты шоу Х Фактор и один из них полный чемпион. На ваших глазах свершилась история рождения большой настоящей Звезды Я счастлива и я буду скучать…», - написала телеведущая.