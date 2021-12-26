«Организм ждет тотального отпуска»: Мельникова пожаловалась на усталость

«Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву. Спасибо вам! Вы каждый знаете, кому я это пишу».