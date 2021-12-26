«Организм ждет тотального отпуска»: Мельникова пожаловалась на усталость

Дарья Мельникова, российская актриса театра и кино, написала на своей страничке в социальной сети, что буквально валится с ног от чудовищного переутомления. У звезды «Папиных дочек» колоссальная рабочая нагрузка, как в театре так и в кино, стресс после развода, участие в шоу «Ледниковый период.
«Я так устала за эту осень, что с трудом решаю какие-то простые бытовые задачи.
День пролетает за два часа. Организм включил эконом-режим и ждет тотального отпуска, а я даже отпуск не могу спланировать», - пишет она в микроблоге инстаграма.
Дарья была задействована сразу в четырех проектах. Она снялась у двух известных режиссеров, а также приняла участие в спектакле «Антигона», режиссер которого - ее однокурсник Владимир Киммельман. А еще она дошла до финала «Ледникового периода».
«Порой хочется, чтобы пришел кто-то и порешал все дела: поменял перегоревшие лампочки, купил путевки куда нужно, отвез машину на ТО, починил гардину, кажется такой человек называется… муж, но потом я вспоминаю, что у меня внебрачный отпуск, так что сама-сама-сама», - иронизирует Мельникова.
В канун Нового года актриса поблагодарила своих друзей, которые ее поддерживали и продолжают помогать не перегореть окончательно.
«Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву. Спасибо вам! Вы каждый знаете, кому я это пишу».