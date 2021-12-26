Названы лучшие новогодние песни по мнению россиян

Сайт Sport24 рассказал, что специалисты портала SuperJob провели опрос о том, какие новогодние песни любят жители нашей страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С большим отрывом в обнародованном Топ-10 лидирует всем знакомая с детства «В лесу родилась елочка». Ее слова и мелодия настолько известны и привычны, что многие называют песню народной. Но у нее, конечно, есть авторы. Поэтесса Раиса Кудашева и композитор Леонид Бекман. Считается, что произведение «родилось» в 1093-1905 годах. 16 процентов людей, участвовавших в опросе, выбрали «Елочку».

Песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» на втором месте с 11 процентами голосов.

На третьем - "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" и песня "Три белых коня" из фильма "Чародеи".

Далее участники опроса отметили композиции «Маленькой елочке холодно зимой", "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь", «Новогодние игрушки", "Снежинку" из "Чародеев" и песню "Снег кружится".

Не были забыты и зарубежные мелодии. Это "Happy New Year", "Last Christmas", а также "Jingle Bells".