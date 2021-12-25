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1 час назад

«Я сама себе купила»: Успенская показала бриллианты за 20 млн рублей

Любовь Успенская на одной из музыкальных премий появилась в новых бриллиантах. На шее королевы российского шансона сверкало и искрилось украшение в виде змеи.

«Я сама себе купила»: Успенская показала бриллианты за 20 млн рублей
Фото: InstagramInstagram

Журналисты узнали, что бриллиантовая змейка – изделие из лимитированной серии и стоит, предположительно, около 20 миллионов рублей. Певица утверждает, что ни о какой имитации драгоценных камней и речи быть не может.

«Это все настоящее: разве я могу носить подделки? Я сама себе купила. Мне очень нравится! Мужчины мне украшения не дарят. Они дарят автомобили, картины, мебель красивую и дорогую. А вот бриллианты я покупаю сама», - сообщила Любовь Залмановна.

Успенская- востребованная исполнительница, у нее много концертов и выступлений. Активно выступает она и перед праздниками, а на сам Новый год даст концерт за рубежом, - информирует «Собеседник».

«В свое время я отмечала праздники дома: мы веселились всю ночь. А сейчас решила поработать. Хотя свой загородный дом уже украсила. У нас во дворе так красиво! Мы наряжаем настоящие голубые ели, которые у нас растут. Украшаем их игрушками. Они у меня тоже специфические, их заказывают для Белого дома. Например, музыканты с микрофонами. Красота, в общем!», - рассказала Успенская.

Любовь Успенская обиделась на Ольгу Бузову после ее скандального выступления на церемонии вручения премии телеканала Fashion TV, пишет «7 Дней». Бузова, получившая премию в номинации «Fashion-артист года», заявила со сцены, что вынуждена покинуть церемонию раньше из-за занятости. При этом певица посоветовала всем гостям мероприятия сделать то же самое, поскольку без нее делать на церемонии будет нечего.

Слова экс-ведущей «Дома-2» оскорбили певицу Любовь Успенскую, которая должна была выступать на мероприятии следом за Бузовой.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Ольга Бузова,журнал "7 Дней",ИД "Собеседник",
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