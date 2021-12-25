«До сих пор накрывает»: Малафеева тяжело переживает развод

В истории любви Вячеслава и Екатерины Малафеевых поставлена точка. В октябре Екатерина призналась, что они с мужем разбежались. Спустя месяц Вячеслав объявил:

Фото: Instagram Instagram

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…»

Проблемы в семье начались год назад. У Екатерины случился выкидыш, на этой почве у супругов разладились отношения. Обострились проблемы с дочерью Вячеслава от предыдущего брака. Юная девушка уже 9 месяцев проходит курс реабилитации в одной из российских клиник из-за проблем с наркотиками. В итоге пара решила расстаться, - рассказывает СтарХит.

Сначала Екатерина старалась писать позитивные посты в микроблоге. Она делилась маленькими радостями, путешествовала, активно занималась спортом. Но, видимо, сдерживать эмоции становилось все труднее.

В сторис инстаграма Малафеева пожаловалась подписчикам, что ей очень тяжело. У нее нет сил рассказывать все детально, но нет сил и молчать.

«Я устала и больше так не хочу. Сегодня один из самых грустных дней за последние десять лет. Неделя перед Новым годом… Да и последние полтора месяца были мегасложными для моей психики. Придет время я обязательно поделюсь с вами, но пока…»

Депрессия, постоянные слезы – «держать лицо» в последнее время не удавалось. Но зато после эмоционального всплеска наступило облегчение.

«Мешки и круги под глазами, опухшее состояние тела и души… Я все это прожила. Мне стало легче», - успокоила она подписчиков.