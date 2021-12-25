Стоцкая прокомментировала развод с Абгаряном

Анастасия Стоцкая одна из немногих звезд шоу-бизнеса, которые не любят распространяться о своей личной жизни. Два года назад распался ее брак с предпринимателем Сергеем Абгаряном. И только недавно певица дала комментарии по этому поводу еженедельнику «7 Дней».
«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было», — сказала Анастасия.
По словам певицы, они с экс-супругом поддерживают нормальные спокойные отношения. Сергей очень любит дочь и сына и заботится о них
Впрочем, причины развода Стоцкая не стала обсуждать и на этот раз. Зато озвучила требования к своей будущей второй половинке.
«Каким должен быть мой мужчина? В отношениях важно доверие и уважение. Хочется, чтобы избранник был человеком умным, сильным, честным, добрым, искренним, щедрым, чтобы вникал в твои переживания, чтобы говорили мы на одном языке, смеялись над одними и теми же шутками».
Анастасия и Сергей поженились в 2010 году. Вскоре у них родился сын, а в 2017 году – дочь.