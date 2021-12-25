По мнению Алисы Вокс, российский национальный менталитет предполагает критику не насильника, а того, кто выносит сор из избы.
Несколько месяцев назад российский шоу-бизнес потряс громкий секс-скандал, спровоцированный актрисой Еленой Прокловой.
Женщина открыто обвинила покойного Олега Табакова в сексуальных домогательствах. Многие поддержали артистку, однако другие, напротив, стали ее критиковать. 34-летняя певица Алиса Вокс совершенно не удивлена таким развитием событий. По мнению бывшей солистки «Ленинграда», подобная реакция общества продиктована обыкновенным страхом и нежеланием взглянуть правде в глаза.
«Это явление не ново — оно называется виктимшейминг, виктимблейминг. Проще представить, что жертва сама дала повод насильнику, чем допустить мысль, что в этом мире зло может быть немотивированным и безнаказанным. К сожалению, этой же стратегии придерживаются и государственные структуры: в СССР „не было секса“, а в современной России нет харассмента», — рассуждает Вокс.
Кроме того, по мнению артистки, на это накладывается некоторая специфика национального менталитета. Так, в русской традиции остракизму подвергается не тот, кто совершил дурное, а тот, кто «выносит сор из избы». Именно из-за этого и досталось Прокловой. Кстати, сама Вокс утверждает, что и сама является пострадавшей: дескать, мать нанесла ей в детстве психологические травмы, которые до сих пор сказываются на жизнь Алисы. Вокс говорит, что до сих пор так и не простила родительницу.
«Не все вещи нужно и можно простить. Я работаю с терапевтом, чтобы этот яд, который я получала вместо любви, не разрушал меня и мою личность», — заключила исполнительница в интервью изданию «СтарХит».