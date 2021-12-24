"Стыдоба!" В Сети разгорелся скандал из-за слов сестры Маликова о пенсии

В Интернете раскритиковали младшую сестру певца Дмитрия Маликова Инну, которая через суд отстояла право на досрочную пенсию по старости, пишет "Экспресс газета".

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Инна Маликова, как и ее брат Дмитрий Маликов и отец, руководитель группы ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов, поет на сцене. Она является заслуженной артисткой России.

Ей 44 года. Несмотря на молодой возраст, она судилась с Пенсионным фондом за право на досрочную страховую пенсию по старости и выиграла. Требования Маликовой законны - недавно заслуженные артисты получили право на досрочную пенсию. Так, артистки-вокалистки могут выходить на пенсию после 20 лет работы.

Пользователи интернет раскритиковали действия Инны Маликовой. Они напомнили, что в этом году минимальная заработная плата в России составляет менее 13 тысяч рублей, и многие живут только на эти деньги. Других возмутило, что явно не бедствующая артистка клянчит себе пенсию в то время, как обычные люди еле сводят концы с концами.