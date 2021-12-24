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13 минут назад

Первая жена Грачевского осталась без наследства

Суд в Москве отклонил иск первой жены основателя «Ералаша» Бориса Грачевского в деле о наследстве, пишет "СтарХит" со ссылкой на адвоката Евгения Бранецкого, представляющего интересы вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской.

Первая жена Грачевского осталась без наследства
Фото: ТАССТАСС

По словам Бранецкого, первая жена Грачевского Галина требовала долю в киножурнале «Ералаш» и продюсерском центре «Ералаш».

Как рассказал адвокат, бывшие супруги поделили совместно нажитое имущество, хотя юридически это не было закреплено.

«Мы подтверждаем, что в исковых требованиях (Галине Грачевской) отказали в полном объеме. Мы бы хотели дождаться текста решения суда», — сказал Бранецкий.

Он отметил, что Галина Грачевская может подать апелляцию на это решение.

Это не единственный судебный процесс, начавшийся после смерти Грачевского. В настоящее время его вдова Екатерина Белоцерковская судится с «Ералашем» из-за 18,5 миллионов рублей. Также в Мещанском суде Москвы находятся три иска к Белоцерковской, два из которых - по договору займа. Долг она будет делить с другими наследниками.

Белоцерковская выступает ответчиком в деле о защите чести и достоинства. Иск к ней и нескольким СМИ подал нынешний директор «Ералаша» Аркадий Григорян.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений коронавируса.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,StarHit,
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