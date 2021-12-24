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1 час назад

Певица Margo показала беременный живот после скандала с Бузовой

Певица Margo (Марго Овсянникова) показала в Instagram округлившийся от беременности живот. Большинство подписчиков поздравили исполнительницу по этому поводу. Однако были и те, кто предположил, что ребенок от футболиста Дмитрия Тарасова, который был замешан в недавнем скандале с бывшей женой Ольгой Бузовой.

Певица Margo показала беременный живот после скандала с Бузовой
Фото: InstagramInstagram

«Тарасов - папа в четвертый раз, бедняга Костенко (жена Тарасова - «Газета.Ru»). От Бузовой прилетел бумеранг», — написала фанатка.

Ольга Бузова на вручении премии Fashion TV со сцены публично обратилась к Тарасову и заявила, что тот до сих пор жалеет об их разрыве.

«Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее [потерять]», — сказала Бузова.

При этом Тарасов уверяет, что не знал о присутствии Бузовой на светском мероприятии. Margo поддержала спортсмена и упрекнула телеведущую за выбор наряда: по словам Овсянниковой, Бузова специально надела на вручение премии то же самое платье, что было на подруге Тарасова в их совместном клипе.

На ситуацию также отреагировала нынешняя супруга футболиста модель Анастасия Костенко: она вступилась за мужа, но супруги взаимно отписались друг от друга в Instagram. Сама Бузова опровергла слова Тарасова и особо подчеркнула, что не копировала платье Овсянниковой из клипа.

Ранее Margo сравнила Бузову с Гринчем после скандала с Тарасовым.

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