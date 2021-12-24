Муж Марины Кравец получил должность генпродюсера ТНТ

Сценарист и продюсер Аркадий Водахов получил важную должность в преддверии Нового года. Как выяснилось, после увольнения Александра Дулерайна, его позицию в руководстве ТНТ доверили мужу артистки Марины Кравец.
Водахов будет исполнять функции генерального продюсера телеканала с начала 2022 года. «Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном…» - сообщил 37-летний мужчина. Как следует из слов Аркадия, он намерен держать курс на юмористические шоу и сериалы.
Водахов многие годы сотрудничал с ТНТ и «Матч-ТВ». Равно как и его жена – телеведущая, артистка, постоянная участница Comedy Club.
Назначение уже одобрила Тина Канделаки. «… это тот самый яркий пример, когда лучшие кадры — это свои собственные кадры, воспитанные внутри, - написала она в социальных сетях. - Поздравляю Аркадия и верю, что его энергия, опыт и любовь к родному каналу сделают свое дело…». Напомним, что ранее телеведущая занимала должность генпродюсера «Матч-ТВ». С недавних пор она стала замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа», который владеет телеканалом ТНТ.