Муж Марины Кравец получил должность генпродюсера ТНТ

Сценарист и продюсер Аркадий Водахов получил важную должность в преддверии Нового года. Как выяснилось, после увольнения Александра Дулерайна, его позицию в руководстве ТНТ доверили мужу артистки Марины Кравец.

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Водахов будет исполнять функции генерального продюсера телеканала с начала 2022 года. «Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном…» - сообщил 37-летний мужчина. Как следует из слов Аркадия, он намерен держать курс на юмористические шоу и сериалы.

Водахов многие годы сотрудничал с ТНТ и «Матч-ТВ». Равно как и его жена – телеведущая, артистка, постоянная участница Comedy Club.