5/16

Будучи еще студентом, Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нем талант и начал с ним работать. В 2002 году Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна», где представил свою композицию «Бум» и занял 4 место. После конкурса последовали съемки клипа на эту песню, а затем на композиции «Я ночной хулиган», «Ты, только ты» и «Я ошибся, я попал». 20 сентября 2005 года Юрий Айзеншпис умер. На фото: Дима Билан и Юрий Айзеншпис, 2004 год