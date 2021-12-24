В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
44 минуты назад

Невозможное возможно: Диме Билану — 40

Диме Билану сегодня исполнилось 40 лет. Певец и актер, он приобрел популярность в 2000-х годах, став символом отечественного гламура. Вершиной успеха для исполнителя стал 2008 год, когда он победил на конкурсе «Евровидение», проходившем в сербском Белграде.

1/16 Певец Дима Билан
Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/16 Родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская республика). Через год семья переезжает в Набережные Челны, ещё через 5 лет — в город Майский (Кабардино-Балкарская республика). У Димы Билана есть две сестры — старшая Елена и младшая Анна. На фото: маленький Дима (справа) с мамой Ниной, отцом Николаем и сестрой Еленой
Фото: bilanofficial/Instagram
3/16 В пятом классе Билан поступил в музыкальную школу, которую окончил по классу аккордеона. Участвует в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. В 1998 году приехал в Москву для участия в фестивале «Чунга-Чанга», посвященном детскому творчеству и тридцатилетию совместной деятельности Юрия Энтина и Давида Тухманова. Там он получил диплом от Иосифа Кобзона
Фото: bilanofficial/Instagram
4/16 Настоящее имя у певца — Виктор Белан. Позже псевдоним Дима Билан стал официальным именем в паспорте. Имя Дима певец выбрал себе неслучайно: Дмитрием звали деда Билана, которого он очень любил. С детства певец говорил, что хотел бы, чтобы его назвали Димой
Фото: bilanofficial/Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/16 Будучи еще студентом, Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нем талант и начал с ним работать. В 2002 году Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна», где представил свою композицию «Бум» и занял 4 место. После конкурса последовали съемки клипа на эту песню, а затем на композиции «Я ночной хулиган», «Ты, только ты» и «Я ошибся, я попал». 20 сентября 2005 года Юрий Айзеншпис умер. На фото: Дима Билан и Юрий Айзеншпис, 2004 год
Фото: Узаков Сергей/Василий Смирнов/ТАСС
6/16 Билан закончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных (специальность — академический вокал или же классическое пение) и ГИТИС, куда поступил сразу на 2 курс
Фото: Екатерина Лызлова/РИА «Новости»
7/16 Дима Билан представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение» дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став единственным исполнителем из России (включая советскую историю), победившим на «Евровидении». На фото: венгерский скрипач Эдвин Мартон, певец Дима Билан и его продюсер Яна Рудковская
Фото: Darko Vojinovic/AP
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/16 Дима Билан и Пелагея познакомились во время первого сезона музыкального проекта «Голос» в 2012 году. На съемках шоу между ними завязались теплые дружеские отношения
Фото: bilanofficial/Instagram
9/16 Дима Билан – любитель животных, у него в доме живет несколько питомцев. В одном из интервью он делился своими планами об открытии приюта для кошек
Фото: bilanofficial/Instagram
10/16 Дима Билан дружит со многими коллегами. Например, с Полиной Гагариной. Вместе они озвучили роли в анимационном фильме «Птичий дозор»
Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/16 Дима Билан — крестный отец Александра Плющенко (Гном Гномыча), сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. На фото: Дима Билан, Яна Рудковская и ее сын Александр (Гном Гномыч)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
12/16 В 2016 году Дима Билан дебютировал в полнометражном кино. В мелодраме «Герой» артист появился в главной роли вместе со Светланой Ивановой
Фото: Artbox
13/16 В 2012—2014, 2016—2017 и 2021 году Дима Билан был наставником проекта «Голос», а также наставником в проекте «Голос. Дети» (2014-2017)
Фото: Global Look Press
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/16 Даниил Плужников — победитель третьего сезона шоу «Голос.Дети» (2016). Его наставником был Дима Билан. В сентябре 2016 на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2016» состоялось выступление Билана с Плужниковым с песней Олега Газманова «МАМА». Выступление приобрело большую популярность. Позднее артисты исполняли данную композицию на юбилейном концерте Олега Газманова «Мне 65». На фото: Дима Билан и Даниил Плужников во время выступления на «Новой Волна 2016» в Сочи
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
15/16 В 2018 году Дима Билан удостоился звания Заслуженного артиста России. Также Билан - Заслуженный артист Чеченской Республики и Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики. На фото: Дима Билан, 2006 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
16/16 Дима Билан, получивший награду в номинации «Артист 25-летия», на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Период времени, в который попали замечательные выступления Димы на этом конкурсе, можно назвать золотым веком «Евровидения». Максимальное число стран-участниц, оригинальная и смелая режиссура номеров, поднимаемые социальные темы, поддержка соседей, расцвет цифровых СМИ — все это способствовало тому, чтобы победа на «Евровидении» стала по-настоящему сенсацией большого масштаба», — рассказал «Газете.Ru» его коллега Дмитрий Колдун.

Дима Билан родился в Карачаево-Черкесии под другим именем – Виктор Николаевич Белан. Его музыкальная карьера пошла в гору после начала сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.

Артист официально поменял свое имя на сценический псевдоним в 2008 году. Эту историю сопровождал скандал — компания Айзеншписа после его смерти в 2006-м требовала, чтобы Дима Билан сменил имя обратно на Виктора – поскольку псевдоним принадлежит компании. Однако с помощью нового продюсера Яны Рудковской конфликт удалось разрешить.

В творчестве Билана множество хитов. Особенно запомнились такие композиции, как «Я ночной хулиган», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Believe», «Я просто люблю тебя».

В 2019 году Билан признавался, что имел проблемы с алкоголем из-за двух неудачных беременностей у его девушки, с которой он впоследствии расстался «из-за чувства вины». Актер также пережил депрессию.

Однако психологические проблемы не сказались на его карьере. В 2021 году он получил премию «Золотой граммофон» за песню «Она моя». Также Билан — обладатель рекордного количества статуэток MTV EMA.

«Если был бы конструктор «Собери идеального артиста», — получился бы Дима», — считает телеведущая и продюсер Яна Чурикова.

Последние новости
Шоу-бизнес,Фото,Виктор Белан,Дмитрий Колдун,Яна Чурикова,Дима Билан,Яна Рудковская,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители