Почему Васильеву не узнали поклонники: комментарий эксперта

«Фотография у нее как будто бы она делала подтяжку буквально месяца полтора-два назад, прям вот свежак! Мало того, что она свежая, остаточные отеки на лице у нее. Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя и нижняя треть лица – полностью. Вместе с этим сделана блефаропластика век. Нижние веки у нее, конечно, отечные сильно», – считает Плахотин.