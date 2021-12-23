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1 час назад

Почему Васильеву не узнали поклонники: комментарий эксперта

Пластический хирург Владимир Плахотин считает, что актриса Татьяна Васильева сделала ряд пластических операций, из-за чего ее с трудом узнали поклонники, пишут Дни.Ру.

Почему Васильеву не узнали поклонники: комментарий эксперта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее артист Ефим Шифрин на своей странице в Instagram выложил совместную с Васильевой фотографию, где актриса предстала без привычного макияжа. Некоторые поклонники не сразу узнали актрису.

«Фотография у нее как будто бы она делала подтяжку буквально месяца полтора-два назад, прям вот свежак! Мало того, что она свежая, остаточные отеки на лице у нее. Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя и нижняя треть лица – полностью. Вместе с этим сделана блефаропластика век. Нижние веки у нее, конечно, отечные сильно», – считает Плахотин.

По его словам, так выглядит типичное лицо пациента после подтяжки, ботокса там нет. Сама актриса ситуацию не комментирует.

Шоу-бизнес,Ефим Шифрин,Татьяна Васильева,
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