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35 минут назад

Spotify назвал самую популярную песню в истории

Композиция Shape of You британского певца Эда Ширана стала первой песней в истории, которая собрала 3 млрд прослушиваний на Spotify. Исполнитель назвал этот результат «абсолютно безумным». Песня впервые появилась на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Она собирает миллиарды прослушиваний и на других площадках.

Spotify назвал самую популярную песню в истории
Фото: Harald Krichel , CC BY-SA 3.0Harald Krichel , CC BY-SA 3.0

Например, на YouTube видео с Shape of You посмотрели больше 5,5 млрд раз.

Ширан включил Shape of You в свой третий студийный альбом «÷», хотя изначально не собирался этого делать. Он сомневался в успехе этого трека как самостоятельного хита, но тогдашний глава его звукозаписывающего лейбла Бен Кук уговорил его выпустить сингл.

Сейчас Shape of You занимает первое место в списке треков, которые собрали более 1 млрд прослушиваний.

На втором месте композиция MIA Drake и Bad Bunny. У Ширана есть ещё несколько песен — рекордсменов Spotify. Более 1 млрд раз послушали его композиции Castle On The Hill, Happier, Galway Girl, I Donʼt Care и Beautiful People.

Ранее Spotify назвал самого популярного артиста России по итогам 2021 года. Им стал рэпер Алишер Моргенштерн. Самым прослушиваемым релизом признан альбом Bandana I от Kizaru и Big Baby Tape.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Бен Кук,Эд Ширан,
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