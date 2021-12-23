Полиция завела дело о клевете из-за статьи о болезни Гном Гномыча

Правоохранительные органы завели дело о клевете из-за статьи в журнале StarHit о болезни Александра - сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, в мае 2020 года StarHit опубликовало статью о том, что 8-летний мальчик болен синдромом Аспергера. Родители Александра эту информацию опровергли. Рудковская обратилась к адвокату Александру Добровинскому, после чего Сашу по прозвищу Гном Гномыч отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала отсутствие у ребенка психических расстройств. В результате полиция возбудила дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Виновнику может грозить штраф в размере до 2 млн рублей или до двух лет колонии.