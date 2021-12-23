Обратившаяся к Путину Максакова назвала Крым украинским

Напомним, что российская оперная певица накануне обратилась к Путину и рассказала, что не смогла явиться на заседание суда по передаче квартиры на Пресненской набережной в Москве ее старшим детям из-за того, что находится в Украине. В обращении к президенту она заявила, что боится появляться в российской столице из-за опасений за свою жизнь.