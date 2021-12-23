Названы самые дорогие артисты на Новый год

Концертный директор Юрий Борисов назвал певца Андрея Губина самым дорогим артистом в России на новогодних праздниках. Об этом пишет «Пятый канал».

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По данным издания, ранее стали известны гонорары артистов за выступление на корпоративах в этом году. Так, дороже всего стоит пригласить группировку «Ленинград» - 15 млн рублей. Григорий Лепс обойдется организаторам в 12 миллионов рублей. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова можно за 10 и 8 миллионов соответственно.

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: «Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!» И Андрей Губин все десять лет говорит «нет»», — рассказал в ходе программы «Светская хроника» концертный директор Юрий Борисов.

Он также отметил, что чем ближе к 31 декабря — тем выше цена. Также гонорар артиста зависит и от удаленности площадки от Москвы.

«Если ты уезжаешь куда-нибудь с концами, то гонорар может доходить до суммы в миллионы евро», - пояснил Борисов.