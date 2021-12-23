Названы самые дорогие артисты на Новый год

Концертный директор Юрий Борисов назвал певца Андрея Губина самым дорогим артистом в России на новогодних праздниках. Об этом пишет «Пятый канал».
По данным издания, ранее стали известны гонорары артистов за выступление на корпоративах в этом году. Так, дороже всего стоит пригласить группировку «Ленинград» - 15 млн рублей. Григорий Лепс обойдется организаторам в 12 миллионов рублей. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова можно за 10 и 8 миллионов соответственно.
«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: «Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!» И Андрей Губин все десять лет говорит «нет»», — рассказал в ходе программы «Светская хроника» концертный директор Юрий Борисов.
Он также отметил, что чем ближе к 31 декабря — тем выше цена. Также гонорар артиста зависит и от удаленности площадки от Москвы.
«Если ты уезжаешь куда-нибудь с концами, то гонорар может доходить до суммы в миллионы евро», - пояснил Борисов.
Ранее организатор концертов Табриз Шахиди рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений. По словам Шахиди, топ-30 артистов на самые популярные даты уже забронированы - это Светлана Лобода, Леонид Агутин, Юлия Зиверт, Валерий Меладзе, БИ-2, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Дима Билан.
При этом певец Андрей Губин ранее признался в желании умереть. Как рассказал 47-летний исполнитель, он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». По словам Губина, он страдает от левосторонней прозопалгии, потратил почти все свои сбережения на врачей, однако те так и не смогли предложить ему эффективное лечение.