«Стыдно за Наташу»: почему Ветлицкая отказалась выступать для Путина

Продюсер Виктор Юдин сотрудничал со многими российскими звездами, например, с Александром Буйновым, Филиппом Киркоровым, Анастасией Волочковой. Несколько лет проработал он и с Натальей Ветлицкой.

Фото: «Комсомольская правда» «Комсомольская правда»

- Однажды случай свел меня с Сулейманом Керимовым, - вспоминает Юдин.- В ГЦКЗ «Россия» Маше Распутиной, у которой я тогда работал директором, всегда давали ближайшую к сцене гримерку 101А. И вот однажды, приехав с Машей на концерт, я с удивлением обнаружил там Наталью Ветлицкую и ее директора Андрея Черникова.

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- Что за фигня?! - возмутился я. - Вы же понимаете, что мы не можем находиться тут вместе. Моя звезда этого не переживет.

Ветлицкую каким-то образом оттуда убрали. Видимо, она закатила скандал. И Черников настучал на меня Керимову. Мол, какой-то Юдин выжил нас из гримерки. На следующий день мне позвонил Сулейман:

- Ах ты, такой-сякой! Как ты обошелся с уважаемой женщиной! Мне нужно с тобой увидеться.

Назначил мне встречу у себя в офисе. И неожиданно предложил заниматься организацией его закрытых вечеринок. Думаю, он навел обо мне справки и прикинул, что такой профессионал, как я, может ему пригодиться. Этот гениальный человек всегда все просчитывал на много шагов вперед и меня этому научил.

Его вечеринками первое время рулила сама Ветлицкая. Режиссеров у него не было. Все делалось спонтанно, без сценария и без каких-то фишек. А с моим приходом была создана целая режиссерско-постановочная группа. И общими стараниями мы подняли вечеринки Сулеймана на недосягаемую высоту.

Они сначала проходили в «России». Потом - в торговом центре «Европейский». В них участвовали Кайли Миноуг, Кристина Агилера и другие мировые суперзвезды. Попасть на эти вечеринки было очень трудно. Вся элита, все медийные лица туда рвались. Круче тогда в Москве ничего не было.

Волочкова обгадила свое счастье

- Когда Керимов расстался с Ветлицкой и появилась Настя Волочкова, меня подключили к работе с ней. Для Насти сняли офис в Петровском пассаже рядом с Большим театром. Набрали команду человек двадцать. И начали ее раскручивать.

Сулейман хорошо относился к Насте и много для нее делал. Но она сама все обгадила и потеряла свое счастье. В результате поступила команда закрыть ее офис, забрать все, что было нужно, и всем, кто с ней работал, администраторам, пиарщикам, костюмерам и другим сотрудникам, уйти от нее.

В отличие от Волочковой, Ветлицкая разошлась с Керимовым мирно и гладко. Он оставил ей офис и студию на Гончарной набережной. И еще долго обеспечивал ее финансовыми субсидиями. А на каком-то этапе, когда от Ветлицкой уже ушел Черников, даже попросил меня помочь ей в качестве директора. Работы у нее было не так много. Она была ей особо не нужна.

В основном Наташа соглашалась на телесъемки и на «заказняки» за большие деньги. Тем не менее мы с ней довольно продуктивно посотрудничали. Наснимали ей клипов и выпустили последний в ее жизни альбом с песнями Любаши.

Потом у меня возникли проблемы с мамой. По состоянию здоровья ее нужно было перевозить к морю. И я перебрался с ней в Испанию. Потихоньку начал делать там бизнес. Прикупил ресторан и некоторое количество квартир для сдачи. А через некоторое время туда переехала и Ветлицкая. Раньше она снимала за бешеные деньги дома то во Франции, то в Италии. Но тогда было кому за это платить. А когда субсидии прекратились, я нашел ей в Испании хороший дом по очень хорошей цене. Он ей понравился. И она его купила. Потом купила еще один. Но этот второй дом у нее так и стоял пустой. Она не могла его ни продать, ни использовать. Зачем он был ей нужен - для меня так и осталось загадкой.

Серьги от президента

- К сожалению, мои отношения с Ветлицкой испортились после ее выступления у президента России. Еще до ее переезда в Испанию Государственный Кремлевский дворец добивался, чтобы она спела у Владимира Владимировича на Валдае. Наташа упорно отказывалась. Но вовсе не по каким-то политическим соображениям. Просто она тогда редко выходила на сцену.

До Владимира Владимировича последний раз выступала у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ей уже было сложно петь целое отделение - 45 минут. И каждое выступление давалось ей с дрожью. Я все-таки смог ее убедить, что в концерте у президента России принять участие необходимо. Правда, она начала выбивать деньги на стилиста и еще на какие-то нужды.

- Наташа, это смешно, - пытался образумить ее я.

Тем не менее директор ГКД Петр Шаболтай пошел ей навстречу.

- Хорошо, найдем для нее эти деньги, - сказал он. - Пусть только приезжает!

Когда мы приехали на Валдай, под руководством Шаболтая проходил ночной прогон.

- Мне этот ваш прогон по хрену! - заявила Ветлицкая и пошла спать.