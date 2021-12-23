Джеймс Франко признался в связях со студентками

Американский актер Джеймс Франко признал половые связи со студентками во время преподавания в организованной им школе актерского мастерства. Артист раскаялся в свих поступках и признал, что это было неправильным. Об это Франко рассказал а интервью американской радиокомпании SiriusXM.

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Все началось со скандала в 2019 году. Тогда студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили актера в сексуальных домогательствах.

Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляли, что в 2014 пришли в актерскую школу году с надеждой развить свои профессиональные навыки, но вместо этого Франко и другие сотрудники учебного заведения склоняли их якобы к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера.

Взамен девушкам обещали роли в фильмах. Отмечается, что после эти проекты так и не были запущены. Студентки подали иск на Франко и его партнеров, в котором говорится, что они использовали свое руководящее положение в школе для получения выгод сексуального характера.

В эфире радиошоу Франко признался, что действительно спал со своими студентками.

"Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки "постельных сцен"), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно…", - раскаялся актер.