Отмечает развод?: Лепс улетел в Италию

Певец Григорий Лепс, который на днях развелся с женой, уехал на отдых в Италию со старшей дочерью и друзьями. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Рамблер Рамблер

«Кратковременный отдых в Италии», - написал Лепс.

Он проиллюстрировал пост фотографией, где он сидит за столом со старшей дочерью Ингой Лепс и друзьями.

Подписчики поддержали артиста. «Прекрасного отдыха вам», «Заслужил», «Это хорошо», Гулять так гулять», «О, это правильно! Отдых вам сейчас очень нужен!», - писали они в комментариях.

Лепс и его жена Анна Шаплыкова развелись 20 декабря после 20 лет брака. У пары трое детей. Развод был оформлен в мировом суде Хамовнического района. Интересы Шаплыковой, инициировавшей расставание, представлял адвокат, Лепс прислал в суд короткую бумагу, что со всем согласен и возражений не имеет.