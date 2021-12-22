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49 минут назад

Подписчики МакSим усомнились в болезни певицы

Певица МакSим (Марина Абросимова), недавно пережившая тяжелое заболевание и длительную кому, занялась опасным видом спорта. Артистка опубликовала в Instagram видеозапись, на которой она скачет рысью на лошади, чем удивила подписчиков.

Подписчики МакSим усомнились в болезни певицы
Фото: InstagramInstagram

«Не так уж плохо для реанимационной больной», — подписала видео певица, сопроводив его смеющимся смайликом.

Поклонники Абросимовой удивились тому, как певица шутит над болезнью, также некоторых поразило, насколько быстро она оправилась.

«Это вам советуют врачи?», «На том свете вроде ж человек побывал, а мудрости, видать, и там нет...», «Ну вот совсем не смешно. Многие искренне переживали тогда», — возмутились пользователи.

В то же время большая часть подписчиков поддержала МакSим. Многие обратили внимание, что общение с лошадьми положительно способствует процессу реабилитации.

«Иппотерапия очень полезна для кровообращения, для женщины в частности», «Лошадки исцеляют и дарят позитив!», «Лошади являются лучшим средством для восстановления здоровья», «Хоть это и физическая нагрузка, но с лошадьми реабилитация гораздо эффективней», — отметили фолловеры певицы.

Напомним, что о госпитализации МакSим с пневмонией сообщалось в июне 2021 года. В конце месяца ее ввели в искусственную кому, а затем подключили к аппарату ЭКМО. Об улучшении состояния певицы стало известно только к началу августа. Тогда она стала дышать самостоятельно через кислородную маску.

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