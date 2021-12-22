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30 минут назад

Айза рассказала о «жестких границах» в общении с Гуфом

Блогер Айза Анохина в сторис Instagram заявила, что не будет общаться с бывшим мужем, рэпером Гуфом (Алексей Долматов), объяснив это «жесткими границами».

Один из подписчиков в соцсети спросил у экс-супруги исполнителя о том, есть ли возможность возобновления общения между ними.

«Нет. Такого никогда не будет. У меня на него жесткие границы», — ответила Анохина.

При этом в более ранней сторис блогер поздравила Гуфа со свадьбой и подчеркнула, что всегда желала ему счастья и здоровья.

Рэпер и Анохина поженились в 2008 году, но спустя шесть лет после череды скандалов развелись.

На днях Гуф стал мужем во второй раз, сыграв свадьбу с Юлией Королевой.

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