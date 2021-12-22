Пашаев заявил об авторитете Ефремова среди заключенных

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии общего режима, пользуется авторитетом среди сокамерников. Он «хорошо встретит» Новый год, заявил NEWS.ru экс-адвокат артиста Эльман Пашаев.
По его словам, артист делает все, что разрешает закон, даже смог снять фильм. Юрист подчеркнул, что исправительное учреждение в Белгородской области, где содержится Ефремов, одно из лучших по сравнению с остальными.
«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели», - рассказал Пашаев.
Он также добавил, что колония, в которой находится Ефремов, может относиться к одной из тех, которые часто посещают журналисты, чтобы показать, «как у нас хорошо заключенные содержатся».
«С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек», — отметил звездный адвокат.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов должен московской налоговой 118 тыс. рублей за 2021 год. Эта сумма превышает его годовой заработок в колонии.