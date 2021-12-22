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30 минут назад

Пашаев заявил об авторитете Ефремова среди заключенных

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии общего режима, пользуется авторитетом среди сокамерников. Он «хорошо встретит» Новый год, заявил NEWS.ru экс-адвокат артиста Эльман Пашаев.

Пашаев заявил об авторитете Ефремова среди заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, артист делает все, что разрешает закон, даже смог снять фильм. Юрист подчеркнул, что исправительное учреждение в Белгородской области, где содержится Ефремов, одно из лучших по сравнению с остальными.

«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели», - рассказал Пашаев.

Он также добавил, что колония, в которой находится Ефремов, может относиться к одной из тех, которые часто посещают журналисты, чтобы показать, «как у нас хорошо заключенные содержатся».

«С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек», — отметил звездный адвокат.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов должен московской налоговой 118 тыс. рублей за 2021 год. Эта сумма превышает его годовой заработок в колонии.

Шоу-бизнес,Эльман Пашаев,Павел Мамаев,Михаил Ефремов,Александр Кокорин,ФСИН,
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