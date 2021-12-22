Пашаев заявил об авторитете Ефремова среди заключенных

«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели», - рассказал Пашаев.