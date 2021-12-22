Ефремов задолжал налоговой

Михаил Ефремов должен московской налоговой 118 тыс. рублей за 2021 год. Эта сумма превышает его годовой заработок в колонии, сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что до трагичной аварии один выход артиста на сцену оценивался в 200 тыс. рублей, а репетиции - в 10 тыс. Только "Современник" заключал контракты с Ефремовым на 32 млн рублей. По информации канала, Ефремов перечислял налоги как индивидуальный предприниматель – ему переводили деньги на счет, а уже он самостоятельно разбирался с отчислениями в ФНС.

Однако, судя по всему, после ДТП, в результате которого по вине актера скончался мужчина, Ефремову стало не до деклараций. В налоговой службе подсчитали его долг — сумма составила 118 тыс. рублей.

На сегодняшний день актер работает швеей, а именно вставляет замки в молнии. За свой труд он получает около 5 тыс. рублей в месяц. Однако, если учесть этапирование в Москву для участия в следственных действиях, то заработать за год он мог максимум 55 тыс. рублей — и то, если выполнил норму.