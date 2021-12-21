Стремительный развод Лепса объяснили

Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что у певца Григория Лепса и его жены Анны Шаплыковой был заключен брачный договор, благодаря чему пара заранее договорилась о разделе совместно нажитого имущества, пишет «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова расторгли брак после 20 лет совместной жизни. Развод был оформлен в мировом суде Хамовнического района. Интересы Шаплыковой, инициировавшей расставание, представлял адвокат, Лепс прислал в суд короткую бумагу, что со всем согласен и возражений не имеет.

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Мировой суд не занимается разделом имущества супругов и, судя по всему, супруги договорились об этом заранее.

По мнению Алешкина, Лепс с женой, скорее всего, подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, где оговорены все моменты, в том числе опека над тремя детьми, размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора.

«Но больше всего меня удивляет не скорость, а позиция артиста. Получается, он все отдал жене и не собирается бороться ни за отношения, ни за семейное имущество. Если бы пара делила все нажитое в браке, они бы подали заявление в районный, а не мировой суд. Тогда союз расторгали бы параллельно с решением имущественных вопросов», - сказал Алешкин.

Он считает, что певец отдал жене, как минимум, гарантированную Семейным кодексом половину совместно нажитого имущества.

«По своему опыту могу сказать: скорее всего, согласие Лепса вызвано его тяжелым психоэмоциональным состоянием - депрессией, тоской, возможно, даже запоем, о котором писали в Телеграм-каналах. Певца просто сломали. Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на ее условия. Так, если слухи о психиатрических проблемах Лепса на фоне проблем с алкоголем правдивы, Анна Шаплыкова вполне могла пригрозить звезде установлением опеки. В этом случае Лепса признали бы недееспособным», - пояснил адвокат.