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44 минуты назад

Успенская устроила скандал из-за выступления Бузовой

Любовь Успенская обиделась на Ольгу Бузову после ее скандального выступления на церемонии вручения премии телеканала Fashion TV, пишет «7 Дней».

Успенская устроила скандал из-за выступления Бузовой
Фото: ТАССТАСС

Бузова, получившая премию в номинации «Fashion-артист года», заявила со сцены, что вынуждена покинуть церемонию раньше из-за занятости. При этом певица посоветовала всем гостям мероприятия сделать то же самое, поскольку без нее делать на церемонии будет нечего.

Слова экс-ведущей «Дома-2» оскорбили певицу Любовь Успенскую, которая должна была выступать на мероприятии следом за Бузовой.

«Я хочу сказать по поводу Ольги Бузовой. Когда она сказала, что после ее выступления можно уходить. Такой самоуверенной женщины я еще не видела!» - возмутилась Успенская, поднявшись на сцену.

Стоявший рядом Николай Басков в ответ пошутил, что обычно после выступления Бузовой он так и поступает.

Дочь Успенской вновь попала в в психиатрическую клинику

Напомним, что Ольга Бузова, получая премию Fashion TV, обратилась к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову, сидящему в зале. Она заявила, что, «глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны», Дмитрий кусает локти и сокрушается, как же он мог ее потерять.

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