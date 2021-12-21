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1 час назад

Сябитова 10 лет мучилась из-за аборта

Сваха и телеведущая Роза Сябитова на передаче «Давай поженимся» призналась, что забеременела вне замужества и долго мучилась после того, как сделала аборт.

Сябитова 10 лет мучилась из-за аборта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для подобных рассуждений стала история главной героини передачи, невесты Алены. Девушка забеременела в 14 лет от мужчины на 10 лет старшее нее. Тем не менее она выносила ребенка, несмотря на юный возраст. Сябитова похвалила девушку и призналась, что страдала из-за своего аборта 10 лет.

«У меня такая же была история. Первый был, я сделала аборт. Потом 10 лет мучилась», — рассказала Сябитова.

Роза Сябитова вышла замуж за Михаила Сябитова в 1983 году, брак продлился 10 лет, от первого супруга у свахи родилось двое детей: Денис и Ксения. В 2008 году на съемках «Давай поженимся» телеведущая познакомилась со вторым избранником, Юрием Андреевым. Однако супруги развелись спустя три года после свадьбы.

Ранее Сябитова объяснила, почему мужчины выбирают привлекательных женщин.

Шоу-бизнес,Юрий Андреев,Роза Сябитова,
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