Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Лепса

В декабре 2020-го года компания Лепса взялась за организацию юбилейного концерта Юрия Антонова в Кремле. Через некоторое время из-за пандемии коронавируса выступление перенесли на май, после чего продюсеры передумали и выбрали для выступления Антонова Crocus City Hall. В Кремлевском дворце это не оценили и решили подать на продюсерский центр в суд из-за сорванных договоренностей и последовавших за этим убытков.