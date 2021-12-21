В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
18 минут назад

Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Лепса

Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Григория Лепса из-за сорванного концерта. Как сообщает Mash, сумма иска составляет 1,95 млн рублей.

Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2020-го года компания Лепса взялась за организацию юбилейного концерта Юрия Антонова в Кремле. Через некоторое время из-за пандемии коронавируса выступление перенесли на май, после чего продюсеры передумали и выбрали для выступления Антонова Crocus City Hall. В Кремлевском дворце это не оценили и решили подать на продюсерский центр в суд из-за сорванных договоренностей и последовавших за этим убытков.

Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров.

Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,Завод Лепсе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители