Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Лепса

Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Григория Лепса из-за сорванного концерта. Как сообщает Mash, сумма иска составляет 1,95 млн рублей.
В декабре 2020-го года компания Лепса взялась за организацию юбилейного концерта Юрия Антонова в Кремле. Через некоторое время из-за пандемии коронавируса выступление перенесли на май, после чего продюсеры передумали и выбрали для выступления Антонова Crocus City Hall. В Кремлевском дворце это не оценили и решили подать на продюсерский центр в суд из-за сорванных договоренностей и последовавших за этим убытков.
Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров.
Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.