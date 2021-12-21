Бузова публично высмеяла Тарасова на вручении премии

«Он машет с галерки...Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог ее потерять», — заявила Бузова .

Ранее телеведущая рассказала, что в 2016 года супруг буквально выставил ее жить на улицу. Он дал звезде неделю, чтобы собрать вещи. «Бывший муж меня выгнал из квартиры», — сказала Бузова. Она добавила, что поступил так в связи с тем, что «у него уже была другая женщина». При этом какой-либо недвижимости Тарасов ей не оставил. Поэтому телеведущая была вынуждена срочно искать новое жилье. На тот момент она успела приобрести только недвижимость для матери, к которой она в итоге и переехала.