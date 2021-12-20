"Не выберусь никак". Гузееву испугало ее здоровье

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса поверила в сглаз.

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Ведущая программы «Давай поженимся» поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, верят ли они, что человека можно сглазить. Гузеева призналась, что мысли о сглазе появились у нее из-за того, что уже довольно длительное время она не может оправиться от перенесенного COVID-19.

«Щас такую глупость спрошу… а может быть и нет. Вы верите в сглаз? Может пример есть. Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак. И вам не хворать», - написала актриса.

Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом после поездки в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке, где она провела больше трех недель. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками.

После выписки Гузеева неоднократно жаловалась, что после коронавируса у нее «то одно, то другое».