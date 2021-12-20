От Собчак потребовали 100 млн рублей

Владелец учебного центра по работе на фондовом рынке Сергей Бриз требует 100 млн рублей от Ксении Собчак, так как считает, что использованный в ее фильме термин «инфоцыгане» является проявлением расизма и ксенофобии. Свои требования он опубликовал на личной странице в Instagram.

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«Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тыс. человек в России. <…> Это открытое проявление расизма и ксенофобии», - написал Бриз.

Он считает, что использование слова «инфоцыгане» по отношению к кому бы то ни было «грубо нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса РФ и является возбуждением ненависти к целой этнической группе граждан РФ параллельно унижая их честь и достоинство».

Бриз потребовал от Собчак публично извиниться на YouTube-канале за открытое проявление расизма; удалить ролик, посвященный инфобизнесменам, а также внести 100 млн рублей в качестве пожертвования в ФНКА российских цыган.

Собчак в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» подчеркнула, что термин «инфоцыгане» придумала не она, предубеждений ни к одной нации у нее нет, а цыгане, которые танцевали в ролике, с радостью поддержали эту идею.