Дети отобрали у Максаковой отобрали последнюю квартиру

Пресненский суд Москвы 20 декабря удовлетворил требование детей Марии Максаковой к матери о передаче им 260-метровой квартиры на Пресненской набережной. Певица уверена, что на поступок дочь и сына подвиг их отец — бизнесмен Владимир Тюрин, передает StarHit.ru.
«Он пытается всеми способами разрушить мое будущее, так как понимает, что своего у него нет, во всяком случае такого, какого хотелось бы. И своими действиями передает эстафетную палочку ненависти ко мне детям, таким образом, надеясь уже их руками впредь наносить мне урон», — приводятся в материале слова Максаковой.
Кроме того певица считает решение суда полным беспределом в силу непринятых им во внимание многих факторов.
«Я всячески доказывала, что в процедуре дарения нет моей собственной воли. Также я подала заявление об отказе дочерью Люсей от иска ко мне. Но главное, что почему-то отбросили в сторону: сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы. Судья Артем Кузьмичев в нарушении всех действующих законодательных норм России отказал в привлечении Ивана Вороненкова, истинного собственника данного жилья, в качестве третьего лица», — отметила Максакова.
Еще немаловажной деталью является тот факт, что квартира на Пресненской набережной является последним имуществом певицы, и согласно решению суда она вместе с маленьким сыном буквально остается без крыши над головой. При этом, по словам Максаковой, сам Тюрин, забрав себе детей, до сих пор не обеспечил их собственным жильем, будучи «миллиардером».
«Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а, как говорят, миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он отобрал у меня Люду и Илью. За это время не оформил на них ни счетов, ни недвижимого имущества, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, а наши отношения разрушаются навсегда», — подытожила Максакова.
В ближайшее время певица намерена обжаловать решение Пресненского суда и доказать свою правоту в апелляционной инстанции.
Данная ситуация стала лишь очередным эпизодом войны между Максаковой и Тюриным. На днях суд также частично удовлетворил требование бизнесмена к певице о «непоправимом моральном вреде». Максакову обязали выплатить Тюрину 120 тысяч рублей вместо пяти миллионов, которые он требовал.