Дети отобрали у Максаковой отобрали последнюю квартиру

«Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а, как говорят, миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он отобрал у меня Люду и Илью. За это время не оформил на них ни счетов, ни недвижимого имущества, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, а наши отношения разрушаются навсегда», — подытожила Максакова.