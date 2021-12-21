Собчак ответила на претензии к ролику про "инфоцыган"

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о перспективе судебных разборок из-за видеоролика о так называемых инфоцыганах. На журналистку подали в суд и затребовали компенсацию в размере 100 миллионов рублей за оскорбление чувств этнической группы.

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Собчак заявила, что слово «инфоцыгане» придумала не она. А про настоящих цыган она не думает плохо. При этом представители данного народа участвовали в съемках ролика и явно не выступали против концепции.

«Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю, - сказала она. - По поводу претензий Сергея Бриза: пофиг», — подчеркнула Собчак».

Судом Ксении пригрозили не представители цыганской общины, а бизнес-коуч Сергей Бриз. Он обещал направить в обозримом будущем отсуженные миллионы на нужды данного этноса.

«В вашем ролике слово «инфоцыгане» является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности, - сказал он. - Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган».