«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – сказал певец.

Отмечается, что шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса музыканта с его супругой Анной Шаплыковой. Кроме того, по сообщениям СМИ, во время выступления артист курил прямо на сцене и постоянно высмаркивался, бросая использованные салфетки себе под ноги. Вместе с тем в какой-то момент он взял бумажный платок, протер им свою обувь, после чего стал им же вытирать лицо. Несмотря на необычное поведение артиста, зрители концерта остались довольны мероприятием.