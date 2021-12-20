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33 минуты назад

Лепс предложил поклонникам проверить его эрекцию

Российский композитор и певец Григорий Лепс предложил зрителям на концерте проверить его эрекцию. Видеозапись, сделанную в московском «Крокус Сити Холле» опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На ролике видно, как 59-летний артист ходит по сцене с микрофоном в руках и обращается к слушателям с неожиданным заявлением.

«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – сказал певец.

Отмечается, что шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса музыканта с его супругой Анной Шаплыковой. Кроме того, по сообщениям СМИ, во время выступления артист курил прямо на сцене и постоянно высмаркивался, бросая использованные салфетки себе под ноги. Вместе с тем в какой-то момент он взял бумажный платок, протер им свою обувь, после чего стал им же вытирать лицо. Несмотря на необычное поведение артиста, зрители концерта остались довольны мероприятием.

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Ранее стало известно, что Лепс за последнюю неделю два раза оказывался на больничной койке. Источник сообщил, что, кроме психологических проблем, врачи подозревают у певца гипертонический криз.

Шоу-бизнес,Видео,Григорий Лепс,
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