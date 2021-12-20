Российский композитор и певец Григорий Лепс предложил зрителям на концерте проверить его эрекцию. Видеозапись, сделанную в московском «Крокус Сити Холле» опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
На ролике видно, как 59-летний артист ходит по сцене с микрофоном в руках и обращается к слушателям с неожиданным заявлением.
«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – сказал певец.
Отмечается, что шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса музыканта с его супругой Анной Шаплыковой. Кроме того, по сообщениям СМИ, во время выступления артист курил прямо на сцене и постоянно высмаркивался, бросая использованные салфетки себе под ноги. Вместе с тем в какой-то момент он взял бумажный платок, протер им свою обувь, после чего стал им же вытирать лицо. Несмотря на необычное поведение артиста, зрители концерта остались довольны мероприятием.
Ранее стало известно, что Лепс за последнюю неделю два раза оказывался на больничной койке. Источник сообщил, что, кроме психологических проблем, врачи подозревают у певца гипертонический криз.