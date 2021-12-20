Распутину осудили за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей

Кудрявцева поинтересовалась, сколько российская певица тратит на себя. В ответ Распутина призналась, что она любит тратить деньги, но в последнее время старается их, наоборот, экономить. Однако, к удивлению Кудрявцевой и публики в социальных сетях, артистка сразу же добавила, что во время своего последнего похода в маникюрный салон потратила около 20 тысяч рублей на ногти.