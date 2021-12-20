В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
55 минут назад

Распутину осудили за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей

Певицу Машу Распутину осудили фанаты за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей. О своих тратах она рассказала на шоу Леры Кудрявцевой.

Распутину осудили за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей
Фото: InstagramInstagram

Кудрявцева поинтересовалась, сколько российская певица тратит на себя. В ответ Распутина призналась, что она любит тратить деньги, но в последнее время старается их, наоборот, экономить. Однако, к удивлению Кудрявцевой и публики в социальных сетях, артистка сразу же добавила, что во время своего последнего похода в маникюрный салон потратила около 20 тысяч рублей на ногти.

Такое заявление вызвало бурную реакцию аудитории и обилие гневных комментариев.

«Зарплату ей в 12 тысяч — и пусть живет!», «Люди на 20 тысяч месяц с семьей живут. А здесь маникюр. Молчали бы!», «У меня пенсия десять тысяч» — цитирует пользователей «Пятый канал».

18 ноября российская певица раскрыла причину ссоры с Филиппом Киркоровым. Оказалось, что виной тому стал творческий конфликт: Киркоров, по словам Распутиной, присвоил себе песню, написанную Александром Дербеневым для певицы.

Шоу-бизнес,Александр Дербенев,Филипп Киркоров,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители