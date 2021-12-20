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24 минуты назад

Конкин заявил о страхе не дожить до конца суда по делу о гибели дочери

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин опасается, что может не дожить до завершения суда по делу о гибели его дочери Софии. Об этом заявила NEWS.ru адвокат заслуженного артиста России Юлия Нитченко.

Конкин заявил о страхе не дожить до конца суда по делу о гибели дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти 32-летней дочери Владимира Конкина стало известно 24 сентября 2020 года. Сообщалось, что София Конкина была найдена в бассейне фитнес-клуба, куда пришла поздно вечером. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.

Следствие считает, что София Конкина умерла из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи. Учредителю и управляющей фитнес-клуба Анне Андриановой было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Слушания по делу начались сегодня в Пресненском районном суде Москвы.

Владимир Конкин тяжело переживает смерть дочери и сильно расстраивается из-за телевизионных ток-шоу, герои которых допускают негативные высказывания о его семье, рассказала Юлия Нитченко.

«Хронические заболевания (он ведь инвалид II группы, ему была сделана операция на сердце) и эта стрессовая ситуация негативно сказались на нем. Он очень недоволен негативом, который пресса, в особенности ток-шоу на федеральном канале, вылили на его семью после смерти Софии», - рассказала адвокат.

По словам Нитченко, Конкин заявил, что «не доживет до конца суда, сердце не выдержит», если и дальше все будет также продолжаться. Адвокат призвала не очернять, а соболезновать человеку, переживающему горе.

Ранее сын Владимира Конкина Ярослав Конкин в эфире шоу «Пусть говорят» заявил, что отец выпустил в него полную обойму из травматического пистолета. Это, по его словам, произошло, когда они с сестрой Софией поздно вернулись домой и отец отказался их пускать, «просто послав».

Шоу-бизнес,София Конкина,Владимир Конкин,
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