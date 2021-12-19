Умер режиссер "Мы из будущего" Андрей Малюков

Сегодня скончался известный кинорежиссер, народный артист РФ Андрей Малюков. Ему было 73 года. Причина смерти – по словам родственников – коронавирус.

Фото: facebook facebook

О печальном событии сообщила в соцсети его двоюродная сестра, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, дочь режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.

«Сегодня, в день памяти СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер – АНДРЕЙ МАЛЮКОВ.

Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, – родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, – сибирская писательница Анна Герман.

Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером…

В последние годы он тяжело болел, но унёс его из жизни Ковид…

Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов», - написала Наталья.

Андрей Малюков пришел в кино как ассистент режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи "Освобождение". А в 1974 году он прославился благодаря своему дебютному фильму "В зоне особого внимания", был отмечен Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых. В 1981 году Малюков снял первый в СССР фильм-катастрофу "34-й скорый".