Цой назвала возможную причину развода Лепса

Певица Анита Цой высказала свое мнение о причине распада многолетнего брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Анита считает, что скорее всего Анна подала на развод, устав от многочисленных измен супруга. Об этом певица рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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«Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть»,- поделилась она своими соображениями.

СМИ уже подхватили распространяющуюся по социальным сетям сплетню о том, что в последнее время у Лепса был роман с телеведущей Юлией Барановской. Правда, сама Юлия над этими слухами только смеется, - сообщает riafan.

«А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась».

После того, как стало известно о предстоящем разводе Григория Лепсверидзе, известного публике под сокращенным вариантом фамилии – Лепс, с супругой Анной Шаплыковой, журналисты прикинули примерную стоимость имущества, нажитого за долгие годы брака.