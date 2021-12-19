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12 минут назад

Цой озвучила возможную причину развода Лепса

Певица Анита Цой высказала свое мнение о причине распада многолетнего брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Анита считает, что скорее всего Анна подала на развод, устав от многочисленных измен супруга. Об этом певица рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Цой назвала возможную причину развода Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть»,- поделилась она своими соображениями.

СМИ уже подхватили распространяющуюся по социальным сетям сплетню о том, что в последнее время у Лепса был роман с телеведущей Юлией Барановской. Правда, сама Юлия над этими слухами только смеется, - сообщает riafan.

«А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась».

После того, как стало известно о предстоящем разводе Григория Лепсверидзе, известного публике под сокращенным вариантом фамилии – Лепс, с супругой Анной Шаплыковой, журналисты прикинули примерную стоимость имущества, нажитого за долгие годы брака.

Так, по подсчетам СМИ, у пары два загородных особняка с солидными участками, две квартиры в элитных домах столицы. И, помимо этого, диверсифицированный бизнес. Лепсверидзе – учредитель восьми фирм, причем самых разных направлений деятельности. Тут и общественное питание, и оптика, и торговля продуктами и продюсерский центр. А еще есть ювелирное дело - фирма «Джи Эл Джуерли», которая продает ювелирные украшения под брендом Лепса.

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