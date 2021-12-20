Боня прокомментировала конфликт с Собчак

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня назвала возможную причину конфликта с журналисткой и экс-ведущей проекта Ксенией Собчак. Блогерша посчитала, что коллега начала испытывать к ней неприязнь после ее успеха в Европе, в частности, после нескольких появлений на красной ковровой дорожке международного Каннского кинофестиваля. Об этом она заявила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала «Fametime TV».

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«Я не знаю, почему она меня так невзлюбила. <…> Но я знаю, когда это началось. Это началось, когда я уехала жить на юг Франции и когда я появилась на первой красной дорожке Каннского кинофестиваля», — сказала Боня. По ее словам, она всегда восхищалась Собчак и испытывала к ней только теплые чувства.

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Комментируя их конфликт, Боня вспомнила, как у Собчак украли телефон и слили в сеть личные переписки. По словам экс-участницы «Дома-2», тогда она и узнала, что ведущая обращалась к журналистам за заказными статьями про нее.

Также блогерша предположила, что телеведущая неоднократно пыталась оклеветать ее перед европейскими брендами и писала им письма с критикой Боне.

На вопрос о том, не пыталась ли телеведущая примириться с коллегой, Боня ответила, что они пытались договориться перед пандемией коронавируса об интервью. Встреча должна была состояться в Турции, однако, по словам экс-участницы «Дома-2», она не состоялась из-за сложностей с отелем. Боня добавила, что хотела прийти на интервью, чтобы лично пообщаться с Собчак о конфликте. «Я приду на интервью к Собчак, я не буду молчать или сидеть, на нее смотреть как Бородина (телеведущая Ксения Бородина, с которой Собчак вместе вела «Дом-2», — прим. "Ленты.ру") тряслась перед ней. Я бы Ксении Собчак сказала все, что о ней думаю», — заключила знаменитость.

Ранее Боня пообещала, что «уроет» Собчак в открытом конфликте. «Собчак — такая овечка, никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром», — заявила блогерша.