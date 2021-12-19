«Пусть от Вас отлетает грязь!»: Проклова поддержала дочь Распутиной

Елена Проклова поддержала младшую дочь певицы Маши Распутиной. Девушка, которую тоже зовут Маша, рассказала журналистам телешоу Леры Кудрявцевой, что несколько лет назад, когда ей было только 17, ей пришлось противостоять сексуальным домогательствам со стороны старшего сводного брата. Роман – сын супруга Распутиной от первого брака, - пишет Экспресс Газета.

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Роман – взрослый мужчина, ему 42 года, от обвинений открещивался, напротив, заявил, что Маша сама к нему приставала, требуя лишить ее девственности. А позднее якобы обращалась к владельцу знаменитого агентства VIP-знакомств Петра Листермана, чтобы тот помог найти ей богатого спонсора.

Проклова считает, что девушка говорит правду. И нужно не оскорблять ее недоверием, а протянуть руку помощи.

«Очень хочу в этом вопросе поддержать Машу и ее дочь. 17 лет — уязвимый возраст. В этом возрасте хочется все, ко всему душа открыта. Только мать может дочь в этом смысле поддержать, обнять и помочь ей с этим справиться».

Кудрявцева высказала недоумение по поводу выступления Романа. Ей трудно представить, почему взрослый мужчина на пятом десятке лет поливает грязью молоденькую девушку.

Проклова, в свое время пострадавшая от сексуальных домогательств, объяснила, что ей тоже доводилось попадать в подобные ситуации.

«На моем пути встречалось очень много мужчин, оскорбленных каким-то несоответствием моего поведения тому, что они предполагали, и местью за это: враньем, какими-то подставами, наговорами, неправдами и так далее. Маша, как ваше имя можно опозорить? Вы сидите здесь, все честно рассказываете. Пусть от вас отлетает эта грязь! Не реагируйте на нее», — обратилась она к дочери Распутиной.