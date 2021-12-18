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49 минут назад

Гитарист Queen Брайан Мэй заболел коронавирусом

ПЦР-тест на коронавирус гитариста группы Queen Брайана Мэй оказался положительным. Его фотографию музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Гитарист Queen Брайан Мэй заболел коронавирусом
Фото: ReutersReuters

"Наконец-то для меня настал шокирующий день. Страшная двойная красная линия. И да – определенно не надо проявлять никакого сочувствия, пожалуйста. Это были поистине ужасные дни, но я в порядке", – говорится в его подписи к фото.

Гитарист призвал своих подписчиков осторожно относиться к коронавирусу и добавил, что данное заболевание невероятно заразное.

Шоу-бизнес,Брайан Мэй,
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