Раскрыты подробности избиения звезды фильма «Стиляги»

Звезда утверждает, что ее бывший возлюбленный Александр Рябышев распустил кулаки. Коляда хочет предать историю максимальной огласке, поскольку опасается, что мужчина избежит ответственности.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

32-летняя российская актриса театра и кино Инна Коляда госпитализирована после жестокого избиения. У звезды сериалов «Оттепель» и «Стиляги» зафиксировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные гематомы по всему телу.В своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram знаменитость сообщила, что руку на нее поднял ее теперь уже бывший возлюбленный Александр Рябышев, который, к слову, является сыном известного кинопродюсера Альберта Рябышева. Неприятный инцидент произошел 27 ноября.

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«Вы, наверно, думаете, что такое мог сделать только какой-то ужасный мерзавец, на которого как взглянешь, все станет понятно. А вот и нет. Парень из прекрасной семьи, сын обеспеченных родителей, известных продюсеров, чудесных людей, интеллигентных, чутких и внимательных, которые приняли меня как родную. Получил блестящее образование. Пишет сценарии, продюсирует, мечтает создавать хорошие фильмы», — сообщила Коляда.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, ей проводятся дополнительные анализы и исследования. Инна признается, что пока что даже не догадывается о других последствиях, которые ее ждут. Как минимум, ей предстоит долгая работа с психотерапевтом. Из-за случившегося Коляде пришлось отказаться от съемок в сериале «Вероника», где ей предложили одну из главных ролей.

«Я была вынуждена отказаться от этих съемок, ведь работать я не могу, вставать мне практически нельзя. 13 декабря ребята запустились без меня. Ни сниматься, ни преподавать, ни вести тренировки мне нельзя, да и не могу», — написала актриса.