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8 минут назад

Раскрыты жуткие подробности избиения актрисы из фильма «Стиляги» Инны Коляды

Звезда утверждает, что ее бывший возлюбленный Александр Рябышев распустил кулаки. Коляда хочет предать историю максимальной огласке, поскольку опасается, что мужчина избежит ответственности.

Раскрыты подробности избиения звезды фильма «Стиляги»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

32-летняя российская актриса театра и кино Инна Коляда госпитализирована после жестокого избиения. У звезды сериалов «Оттепель» и «Стиляги» зафиксировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные гематомы по всему телу.В своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram знаменитость сообщила, что руку на нее поднял ее теперь уже бывший возлюбленный Александр Рябышев, который, к слову, является сыном известного кинопродюсера Альберта Рябышева. Неприятный инцидент произошел 27 ноября.

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«Вы, наверно, думаете, что такое мог сделать только какой-то ужасный мерзавец, на которого как взглянешь, все станет понятно. А вот и нет. Парень из прекрасной семьи, сын обеспеченных родителей, известных продюсеров, чудесных людей, интеллигентных, чутких и внимательных, которые приняли меня как родную. Получил блестящее образование. Пишет сценарии, продюсирует, мечтает создавать хорошие фильмы», — сообщила Коляда.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, ей проводятся дополнительные анализы и исследования. Инна признается, что пока что даже не догадывается о других последствиях, которые ее ждут. Как минимум, ей предстоит долгая работа с психотерапевтом. Из-за случившегося Коляде пришлось отказаться от съемок в сериале «Вероника», где ей предложили одну из главных ролей.

«Я была вынуждена отказаться от этих съемок, ведь работать я не могу, вставать мне практически нельзя. 13 декабря ребята запустились без меня. Ни сниматься, ни преподавать, ни вести тренировки мне нельзя, да и не могу», — написала актриса.

Что касается Альберта Рябышева, то он извинился за случившееся. Друзья говорят, что мужчина и сам сильно переживает, он «завыл от горя и осознания содеянного». Инна Коляда боится, что благодаря влиятельным родителям Рябышев сумеет избежать ответственности, поэтому попросила предать эту историю максимальной огласке.

Шоу-бизнес,Инна Коляда,
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