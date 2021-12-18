Актриса Коляда пострадала от домашнего насилия

Актриса театра и кино Инна Коляда была, по ее словам, жестоко избита своим молодым человеком (теперь уже, естественно, бывшим). Роман девушки с Александром Рябышевым, сыном известных продюсеров, изначально таил в себе опасность.
Инна и Александр часто ссорились, но потом все же мирились. Однако в конце ноября, когда Коляда сообщила своему приятелю о том, что она, возможно, беременна, разразился скандал. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
«Ну ладно тебе, я мрачно о***, если ты залетишь, я не готов». Актриса утверждает, что именно эти слова произнес ее бывший парень перед тем, как жестоко избить.
Сама Коляда рассказала об этой истории в инстаграме.
«Вы наверняка заметили, что я в последнее время пропала из соцсетей. В СМИ (без моего ведома) просочилась информация о нападении на меня. Приходится это комментировать.
К сожалению, всё это правда. 27 ноября с.г. меня действительно избили. Причём сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой - как вы понимаете, уже бывший - молодой человек Александр Рябышев. От этих отношений я вопреки ожиданиям получила не семью, детей и пасторально-нежную историю любви, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию… информация обновляется. Все это подтверждено медицинскими документами».
По данным ТГ- канала, Рябышев извинился. Правда, у парня другая версия: именно Инна напала на него первой. В возбуждении уголовного дела полиция отказывает.