Актриса Коляда пострадала от домашнего насилия

К сожалению, всё это правда. 27 ноября с.г. меня действительно избили. Причём сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой - как вы понимаете, уже бывший - молодой человек Александр Рябышев. От этих отношений я вопреки ожиданиям получила не семью, детей и пасторально-нежную историю любви, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию… информация обновляется. Все это подтверждено медицинскими документами».