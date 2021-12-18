Эксперт сообщил, что Лепсу придется носить парик

Знаменитые кудри покидают Григория Лепса, и на этот раз, по мнению хирурга-специалиста по пересадке волос, навсегда. Артист в очередной раз неудачно нарастил себе шевелюру. Это уже третья попытка, и с каждым разом результат все хуже.

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Недавно Лепс появился на публике с огромным шрамом на затылке. Это – результат операции по пересадке волос. Скрыть рубец уже невозможно, он слишком велик, - рассказывает «Московский Комсомолец».

Журналисты проконсультировались со специалистом, который занимается именно этим видом пластических операций.

Турецкий врач Айхан Чолак в инстаграме подробно описал проблему Лепса. И отметил, что перспектив вернуть кудри у певца больше нет. Изначально был выбран травматичный способ – стрип (пересадка кожного лоскута), хотя есть уже давно боле щадящие современные методы.

«Как доктор я хочу отметить, что пересадка Лепса - это классический пример ошибки в стратегии.

Пересадка волос - это эстетическая процедура. Нельзя, улучшая одну проблемную область головы, полностью жертвовать другой! В данном случае очевидно, что при пересадке очень пострадал затылок.

Почему трижды был выбран такой травматичный метод пересадки - для меня загадка! Тем более, каждый последующий стрип и шов на голове значительно снижает приживаемость и репаративные возможности!

Для пациентов в возрасте Лепса стрип метод вообще не применим.

Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем.