В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Эксперт сообщил, что Лепсу придется носить парик

Знаменитые кудри покидают Григория Лепса, и на этот раз, по мнению хирурга-специалиста по пересадке волос, навсегда. Артист в очередной раз неудачно нарастил себе шевелюру. Это уже третья попытка, и с каждым разом результат все хуже.

Эксперт сообщил, что Лепсу придется носить парик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно Лепс появился на публике с огромным шрамом на затылке. Это – результат операции по пересадке волос. Скрыть рубец уже невозможно, он слишком велик, - рассказывает «Московский Комсомолец».

Журналисты проконсультировались со специалистом, который занимается именно этим видом пластических операций.

Турецкий врач Айхан Чолак в инстаграме подробно описал проблему Лепса. И отметил, что перспектив вернуть кудри у певца больше нет. Изначально был выбран травматичный способ – стрип (пересадка кожного лоскута), хотя есть уже давно боле щадящие современные методы.

«Как доктор я хочу отметить, что пересадка Лепса - это классический пример ошибки в стратегии.

Пересадка волос - это эстетическая процедура. Нельзя, улучшая одну проблемную область головы, полностью жертвовать другой! В данном случае очевидно, что при пересадке очень пострадал затылок.

Почему трижды был выбран такой травматичный метод пересадки - для меня загадка! Тем более, каждый последующий стрип и шов на голове значительно снижает приживаемость и репаративные возможности!

Для пациентов в возрасте Лепса стрип метод вообще не применим.

Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем.

Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует... Если только не начнёт использовать парик».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Григория Лепса дважды за неделю госпитализировали в сильном алкогольном опьянении. Певец якобы вел себя буйно, и ему даже понадобилась психиатрическая помощь
Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители